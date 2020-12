“A distribuição de sementes fortalece ainda mais a nossa soberania alimentar”

A fala é da deputada Isolda Dantas, que participou da entrega simbólica de sementes crioulas, realizadas pelo Governo do Estado, nesta segunda-feira (14); A entrega faz parte do Programa de Sementes Crioulas, o maior do Brasil. Como também do Pecafes, programa proposto pela deputada, que obriga o Governo do Estado a comprar no mínimo 30% da agricultura familiar.