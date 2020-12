A Secretaria da Administração Penitenciária (Seap) suspendeu nesta quarta-feira, dia 16, as visitas presenciais no Pavilhão 4 da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta.

A medida foi tomada após a confirmação de um interno infectado pelo novo Coronavírus. O preso apresenta sintomas leves e está isolado.

As visitas virtuais para que os familiares se comuniquem remotamente com os privados de liberdade do Pavilhão 04 serão mantidas, assim como as visitas presenciais e televisitas nos outros três pavilhões de Alcaçuz. O sistema prisional do RN tem 10.725 detentos e nove deles estão confirmados com o Covid-19.

O preso infectado é acompanhado pela equipe de Saúde Prisional de Alcaçuz. Outros 18 internos que estavam com ele na mesma cela estão em quarentena.

A direção da unidade informou a testagem positiva ao Comitê de Crise da Seap que, atendendo a Resolução Interadministrativa 04, determinou a suspensão imediata das visitas presenciais.

As celas e ambientes de uso comum do pavilhão foram desinfectados com uso de saneantes e todas as medidas e protocolos de combate ao Covid-19 foram seguidos.

No dia 10, a Seap, considerando a taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 superior a 80% nos municípios de Mossoró, Pau dos Ferros e Caicó, suspendeu as visitas presenciais nas quatro unidades localizadas nessas cidades. Na Cadeia Pública de Caraúbas, a suspensão foi por falta de leitos no hospital local.

Veja mais:

Seap suspende visitas em unidades prisionais de Mossoró e mais em 3 cidades





A Seap acompanha diariamente os casos de Covid-19 envolvendo pessoas privadas de liberdade e policiais penais.

O acesso às unidades prisionais chegou a ser totalmente fechado de março a outubro, sendo retomado de forma gradual e responsável em novembro.

A medida contribuiu para o controle da doença, colocando o RN como o único estado do Nordeste a não registrar óbito entre presos, policiais penais e servidores que atuam nos presídios.