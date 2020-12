Prefeito eleito define comando da Guarda Municipal e da Gerência de Trânsito. Ao lado do futuro secretário de segurança, o prefeito Allyson Bezerra anunciou Thiago Fernandes para o comando da Guarda Municipal e Luis Correia para a gerência de Trânsito, na tarde desta sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020.

Em suas redes sociais, o prefeito Allyson Bezerra apresentou a equipe que vai comandar a Secretaria de Segurança, a Guarda Municipal e também a Guarda de Trânsito.

Segue:

“Apresento a qualificada equipe para comandar a segurança pública municipal na nossa gestão.

Cledinilson Oliveira - Secretário de Segurança

3° Sargento da Polícia Militar, 20 anos de serviço, trabalhou em vários setores da corporação, dentre esses: CIOSP, ROCAM, serviço de inteligência e polícia. Ambiental.

Recém selecionado para integrar a Força Nacional de segurança pública.

Thiago Fernandes - Comandante da Guarda Municipal

Atua na área da segurança pública há mais de 10 anos com experiência no setor privado e público. Atua na Guarda Municipal em Mossoró. É graduando em Segurança Pública.

Luís Correia - Comando da Gerência de Trânsito

Agente Municipal de Trânsito e Transporte concursado desde 2009. Graduado em Administração. Possui experiência em Gerência de Trânsito e Transportes".

O nome de Cledinilson Oliveira já era conhecido. Os nomes de Thiago Fernandes, para o comando da Guarda Municipal, e Luís Correia , para a Gerência de Trânsito, são novos.

A escolha dos três nomes seguiram as normas internas. O comando da Secretaria de Segurança, pode ser um especialista de outro seguimento, no caso Militar, mas para comandar a Guarda e do trânsito, a regra interna é que seja da própria corporação. Assim ocorreu.