A ferramenta entrou em funcionamento na manhã desta segunda-feira (21) e ficará disponível 24h. Neste primeiro momento, a Delegacia Virtual possibilita a comunicação de 19 tipos de ocorrências; Para fazer o registro de um BO pela internet, o usuário deve acessar o site da Polícia Civil do RN e clicar no menu DELEGACIA VIRTUAL ou no banner localizado na parte inferior do site.