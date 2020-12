Com o início do verão, temperatura máxima no RN poderá chegar a 38°

Com o início do verão, temperatura máxima no RN poderá chegar a 38Com o início do verão, temperatura máxima no RN poderá chegar a 38°. A previsão foi divulgada nesta segunda-feira (21) pela Unidade Instrumental de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN); Quanto às chuvas, segundo o chefe da unidade, Gilmar Bristot, no período de janeiro a março a previsão é que o Oeste do RN contabilize o maior volume com a estimativa de 315 mililitros.

A estação mais quente do ano começou hoje (21), por volta das 07h05. De acordo com as análises da Unidade Instrumental de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), a previsão para estação é dentro da normalidade, devido a influência do fenômeno ‘La Niña’.

“O fenômeno La Niña que acontece com a diminuição na temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico provoca uma maior circulação dos ventos na região Nordeste do Brasil mantendo a regularidade das chuvas para o período”, disse o chefe da unidade, Gilmar Bristot.

CHUVAS

Sobre as chuvas, Bristot explica que nos meses de janeiro e fevereiro, quando acontecem as tradicionais chuvas da pré-estação chuvosa no Rio Grande do Norte, “elas serão ocasionadas pelos sistemas que transitam sobre o Nordeste e são de baixa previsibilidade e podem ou não acontecer”.

Já para o período chuvoso de fevereiro a maio de 2021, o meteorologista diz que “as condições analisadas são propícias para a ocorrência de chuvas acima do normal para o Nordeste como um todo”.

Para o período de janeiro a março a previsão, por região, é: Oeste do RN com o maior volume com a estimativa de 315 mililitros (mm); as regiões Leste e Central do RN, deverão receber, cada uma, 250 mm; E a região Agreste tem previsão de 188 mm de volume.

TEMPERATURA

Para a capital potiguar, as análises apontam que as temperaturas máximas esperadas deverão variar entre 28°C e 33°C e as mínimas, entre 24°C a 26°C.

No interior, em algumas cidades do Alto Oeste a temperatura máxima poderá chegar a 38ºC e ter uma queda durante a noite, podendo registrar a mínima de 27ºC. Na região serrana a temperatura mínima poderá registrar 23°C

MONITOR DE SECAS

As análises realizadas não registraram alterações na condição de seca no Rio Grande do Norte, mantendo no mês de novembro, 83% da sua extensão territorial atingida pelo fenômeno. Com relação aos impactos de curto e longo prazo se mantem em parte do Seridó e Borborema, e curto prazo nas demais áreas do território potiguar.