Finanças terá auditor fiscal com 28 anos de carreira na Secretaria da Fazenda

O auditor fiscal Edmilson Freire Junior, com 28 anos de carreira na Secretaria da Fazenda, foi escolhido pelo prefeito eleito e diplomado Allyson Bezerra, para comandar a secretaria municipal de Finanças.

O anúncio foi feito em primeira mão para o blog da Chris (AQUI), neste sábado, 26.



Edmilson é bacharel em Ciências Contábeis pela UERN; Auditor Fiscal do município, com 28 anos de serviços prestados na Secretaria da Fazenda.



Já tendo sido Chefe do Departamento de Fiscalização, Chefe do Departamento de Arrecadação, Chefe do Departamento de Assuntos Transitórios, Conselheiro do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais (TATM); Presidente do TATM por dois mandatos, representante da Secretaria da Fazenda no Conselho Municipal de Cultura e Secretário no Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM).

Além de Edmilson Freire Junior, já foram definidos:

Comunicação Social – Regy Carte

Educação – Professora Hubeônia Morais de Alencar

Agricultura – Professor Faviano Moreira

Procuradoria Geral – Advogado Raul Santos

Consultoria-Geral – Advogado Humberto Fernandes

Segurança Pública– 3°Sargento da PM Cledinilson Morais de Oliveira

Guarda Municipal – Thiago de Oliveira Fernandes Pinto

Gerência de Trânsito – Luís Eciraldo Correia

Cultura – Professor Etevaldo Almeida

Desenvolvimento Econômico – Economista Franklin Filgueira

Previ – Ex-presidente Paulo Linhares

Fazenda - Consultor Ivo Franklin de Moura Bezerra

Esporte e Lazer – Ex-jogador profissional Júnior Xavier

Infraestrutura – Engenheiro civil, ex-prefeito de Olho dÁgua do Borges, Brenno Queiroga

Desenvolvimento Social - Professor Almir Mariano

Saúde - Enfermeira Morgana Dantas