Francisco Edson chega em Umarizal e é recebido com motocarreta

Na manhã desta quarta-feira (30), o menino Francisco Edson, de 5 anos, foi transferido do Hospital Wilson Rosado (HWR) para a casa da mãe dele, localizada na cidade de Umarizal.

Após 5 anos vivendo na UTI do hospital, desde os seus primeiros meses de vida, o menino finalmente conseguiu voltar ao convívio familiar.

Veja mais:

Francisco Edson deixará UTI e vai para casa no dia 30 de dezembro





Edson deixou o HWR sob muitos aplausos dos profissionais de saúde que acompanharam a trajetória dele e a luta contra a doença degenerativa.

Na chegada da ambulância à cidade de Umarizal, onde a família mora, Edson e Mãe, Francisca Kelly, foram recebidos por amigos que seguiram o veículo em uma motocarreata.

Em casa, recebeu o carinho da avó, que assim como os demais familiares, sempre esperou pelo momento de ter o menino no convívio diário.

Apesar de ser um momento de muita alegria, onde muita gente gostaria de faze ruma visita à família, é preciso lembrar que a pandemia da Covid-19 ainda está acontecendo. As visitas devem ser evitadas para garantir a segurança da criança e deus familiares.

A partir de agora, Edson será atendido por meio do serviço de Home Care, com uma equipe especializada nos cuidados e tratamentos para mantê-lo o mais confortável possível, durante 24h.

A família ainda precisará de ajuda para garantir o básico para manter os cuidados com a criança, como itens de higiene pessoal, cama e banho (shampoo, lenços umedecidos, sabonete líquido, toalhas de algodão, lençóis, além de itens de limpeza para manter o quarto da criança higienizado).

Quem desejar ajudar a família do menino com doações, pode entrar em contato do Francisca Kelly, pelo contato (84) 99611-1852, ou realizar doações em valores por meio das contas abaixo:

Conta BB

Ag.0879-6

Conta: 28181-6

Op. 51

Francisco W L Oliveira

Conta Bradesco

Ag. 5873-4

Conta: 0006845-4

Frnancisca K V Silva

Conta Caixa

Ag. 0763

Op. 023

Conta: 000320078-0

Maria Abikelia Viana