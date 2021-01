RN encerra o ano com 118.083 casos e quase 3 mil mortes por Covid-19

O boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (31) mostra que já são 2.993 óbitos provocados pela doença; a taxa de ocupação dos leitos críticos está em 61,9% na rede pública de saúde do Rio Grande do Norte. Ao todo, há hoje 452 pessoas internadas em leitos críticos e clínicos de hospitais públicos e privados do Estado.