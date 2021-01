"O povo chega a Prefeitura, representado pelo menino filho de José e de Maria"

Durante o discurso de posse, o prefeito Allyson Bezerra, que têm 28 anos, é engenheiro civil, com mestrado, servidor público federal, renunciou ao cargo de deputado estadual para assumir o posto de prefeito de Mossoró´, chorou ao lembrar do sofrimento para estudar, do trabalho para ajudar o pai na roça, da luta diária para dá uma condição de vida melhor aos pais e que agora tem a chance de fazer o mesmo pelo povo de Mossoró; CONFIRA discurso na ÍNTEGRA.

O professor Aluízio Barros, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, observou durante a posse do prefeito Allyson Bezerra, na noite desta sexta-feira, dia 1 de janeiro de 2021, que é “hora de esquecer a falácia do “adoro Mossoró e eleger o “bem estar” para todos os mossoroenses como meta a ser alcançada”.

Após os cumprimentos aos eleitores e as autoridades, o prefeito Allyson Bezerra fez um discurso emocionado, chorando, onde lembra que estudou em creche que funcionava numa casa de taipa, que trabalhou na raça para ajudar os pais, do pau de arara, sol e poeira que enfrentou para estudar e se graduar em engenharia e com mestrado.

Nominou o pai, a mãe, os irmãos e a esposa. Estendeu os cumprimentos aos secretários e também a equipe que trabalhou com ele na campanha. “Mossoró inicia hoje um tempo de esperança e transformação. Vivemos um momento histórico. O povo enfim chega a Prefeitura de Mossoró, representando pelo menino filho de José e de Maria”.

O jornalista Carlos Santos publicou matéria enfatizando a história de vida de Allyson Bezerra.

Confira o discurso de posse do prefeito Allyson Bezerra

Após a posse no Teatro Dix Huit Rosado, Allyson Bezerra e a esposa seguiram a pé, seguido pelos eleitores, secretários e a imprensa, ao Palácio da Resistência, que estava todo iluminado com luzes azuis. Após um breve discurso na porta, que vc pode conferir abaixo, ele entrou na Prefeitura Municipal de Mossoró e declarou que naquele momento passava a ser do povo.