Governador Dix Sept Rosado: As chaves e a benção de Deus para governar

Ao entregar as chaves do Gabinete da Prefeitura de governador Dix Sept Rosado ao seu adversário político, Antônio Bolota deu uma demonstração de espírito público. “Só porque eu perdi a campanha, eu não ia mandar outra pessoa entregar as chaves”, diz.

“Que Deus lhe abençoe e lhe proteja”. Estas foram as palavras do ex-prefeito Antônio Bolota ao apertar a mão do prefeito Arthur Vale, por volta das 21 horas desta sexta-feira, 1º de janeiro de 2021, na cidade de Governador Dix Sept Rosado.

Antônio Bolota havia vencido as eleições em 2016 e assumiu o posto de prefeito, tendo encontrado a cidade de governador Dix Sept Rosado totalmente destroçada. Para pagar dívidas, estruturar o município, Bolota disse que passou quase 4 anos.

Bolota disse que era função dele repassar a estrutura principal do Gabinete ao novo prefeito Arthur Vale. “Significa que eu sei perder e sem ganhar. E eu fiz isto pelo simples fato de ser meu dever. O restante da estrutura também foi repassado do mesmo jeito.

Ele disse que as demais secretárias foram todas entregues no horário da manhã aos novos secretários. Todos os veículos e a estrutura intacta. “A última vez que isto aconteceu foi em 1978, quando Zé Ferreira de Macedo entregou a Prefeitura ao adversário Nelson Augusto de Morais”, lembra Antônio Bolota, que espera que o novo gestor cumpra o que prometeu aos eleitores. “Foi uma escolha do eleitor. Temos que respeitar”, conclui.

O procedimento de posse e assumir o cargo em Governador Dix Sept Rosado começou por volta das 16 horas. Primeiramente os vereadores novos assumiram os cargos. Elegeram a mesa diretora e empossaram o prefeito Arthur Vale. Em seguida, Arthur Vale e os irmãos e demais familiares foram a Prefeitura Municipal e lá chegando encontraram o ex-prefeito, seu principal adversário político, Antônio Bolota, com as chaves na mão para entrega-lo.