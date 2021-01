Prefeito descobre ao assumir rombo de quase R$ 2 milhões deixado pelo próprio pai e o irmão, ex-prefeitos

O novo prefeito de Governador Dix Sept Rosado, médico Arthur Vale, encontrou dívidas de aproximadamente R$ 2 milhões deixadas pelas gestões municipais do irmão, o médico Anaximandro Vale, do pai, o médico Adail vale, e também restos a pagar do período de Gilberto Martins.

O novo prefeito vai descascar o abacaxi de quase R$ 2 milhões deixado pelo pai e o irmão.

Arthur Vale recebeu as chaves do gabinete das mãos do seu adversário político, Antônio Freire de Sousa Filho (Bolota), às 21h do dia 1º de janeiro de 2021, na sede da Prefeitura. Na ocasião, Bolota lhe desejou a benção de Deus e também proteção para conduzir os destinos do município.

Na prática, Arthur Vale assumiu, publicamente, as dívidas milionárias deixadas pelas gestões do irmão Anaximandro Vale, do pai Adail Vale e de Gilberto Martins, que no passado, em gestões desastrosas, afundaram o município em dívidas.

Destas dívidas judicializadas a época, o juiz Bruno Lacerda, da Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado, bloqueou o valor de R$ 1.987.912,19, da contas da Prefeitura de Governador Dix Sept Rosado.

Com a sentença do juiz Bruno Lacerda, o novo prefeito Arthur Vale se queixa que assim não terá como pagar os compromissos da Prefeitura, inclusive com os servidores do município. Uma saída, não tão fácil de lograr êxito, seria acionar a Justiça.

O ex-prefeito Antônio Freire de Souza Filho (Bolota), destacou que a dívida era bem maior. Disse que quando assumiu, no início de 2017, além do rombo milionário já no poder judicial, haviam inúmeros outras dívidas menores e problemas estruturais graves.

Da dívida deixada pela família Vale e por Gilberto Martins, Bolota disse que chegou a pagar cerca de R$ 700 mil, sendo que R$ 500.405,00 referente a precatórios. Este valor foi pago parcelado em 16 prestações. “Eu queria pagar mais, mas aí veio a pandemia e atrapalhou tudo”, lembra.

As chaves do cofre da Prefeitura de Governador Dix Sept Rosado foram entregues, com toda a documentação, assim como a estrutura das secretárias e veículos do erário municipal, ao novo gestor. Junto, as dívidas. Cabe ao atual gestor encontrar um caminho para quitar o rombo deixado pela família dele.

Arthur Vale convenceu a população de Governador Dix Sept Rosado a votar nele, alegando que o então gestor Antônio Bolota não estava fazendo o que deveria em benefício da população. Antônio Bolota sempre respondia que estava fazendo o que era possível, diante do descaso administrativo que encontrou quando assumiu.