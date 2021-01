Giro pelo RN: Janduis quer estradas e açudes; Campo Grande água e saneamento

A revelação foi feita em reunião das autoridades destas duas cidades com o senador Jean Paul Prates e equipe na tarde desta segunda-feira, dia 11. Em Janduis, pelo menos 5 açudes estouraram no inverno passado e as estradas de acesso a zona rural estão ruins. Em Campo Grande (FOTO), o prefeito quer ampliar a oferta de água a população e também fazer o saneamento básico

Na tarde desta segunda-feira, 11, o senador Jean Paul Prates e toda equipe conversou com os gestores dos municípios de Janduis e Campo Grande, na região do Médio Oeste do Rio Grande do Norte, dentro da série de encontros online intitulado “giro pelo RN”.

Em Janduis, as autoridades destacaram a necessidade de recuperar açudes que estouraram durante o inverno do ano passado e recuperar as estradas de acesso a zona rural. Já em Campo Grande, as autoridades querem adutora Umari para abastecer a cidade e saneamento básico.

Através do Giro pelo RN, o senador Jean Paul Prates e equipe quer conhecer melhor o estado e, em diálogo com os gestores locais, buscar soluções, sendo com destinação de emendas ou até mesmo ideias. Os auxiliares do gabinete do senador estão sendo colocados à disposição dos municípios.





Jean Paul explicou que a ideia original era conhecer cidade por cidade pessoalmente, como fez em 2019, com muito sucesso. Entretanto, a pandemia causada pelo novo coronavirus o fez mudar os planos, se adaptar à nova realidade, passando a realizar os encontros online.



Nesta segunda-feira, a primeira reunião online foi realizada por volta das 15 horas, com o prefeito Salomão Gurgel e o vice-prefeito Elvis Gurgel, de Janduis. O senador fez uma exposição de sua linha de trabalho em Brasília e procurou saber do município.

Ainda em sua fala, Jean Paul Prates tratou sobre a duplicação das BRs 304 e 406, que ele colocou no Plano Plurianual do Governo Federal para período de 2021 a 2023. Outro trabalho fundamental para o País de Prates, foi a elaboração do Marco Regulatório das Ferrovias, que está pronto para ser aprovado no Congresso.

Salomão Gurgel, que é médico, apresentou os seus projetos neste seu retorno ao comando do município e os líderes do Partido dos Trabalhadores também. Pediram apoio para recuperar os açudes que estouraram durante o inverno do ano passado e também para recuperar as vias de acesso a zona rural.





Salomão também destacou a importância da parceria com o mandato de Jean para além do envio das emendas, usufruindo das equipes técnicas para a elaboração de projetos para a cidade. “E no momento que o senador coloca essas equipes à nossa disposição, isso é muito importante”, disse Salomão Gurgel, observando que “temos uma referência e não estamos sozinhos” para enfrentar as adversidades de uma gestão municipal. Tem apoio em Brasília.

Já no final da tarde, por volta das 17 horas, o senador Jean Paul e equipe conversaram com as autoridades do município de Campo Grande.

O prefeito Bibi de Nenca, que é engenheiro, destacou os recursos enviados por Jean ao Município, que viabilizaram a cobertura de duas quadras de esportes: uma na zona urbana e uma na zona rural. Foram R$ 500 mil para essas obras. “Agradecemos demais essa parceria que estamos estabelecendo com o senador”, reforçou Bibi de Nenca, que também está retornando ao comando do município a exemplo de Salomão Gurgel.

Bibi de Nenca também elogiou o trabalho de Jean Paul no Senado. “Seu exemplo de vida é motivador para todos nós, parabéns pelo desempenho no mandato”, declarou o prefeito na transmissão online.

Grandes obras

Bibi destacou o interesse de sua gestão em executar a obra de interligação de Campo Grande com a barragem de Umari, com uma adutora. O projeto inicial, de acordo com o prefeito, gira em torno de R$ 30 milhões e melhoraria o abastecimento do município, que hoje recebe água uma vez por semana. “Passaria a receber quase todos os dias, o que traria até mais empresas querendo investir na cidade, dada a maior oferta de água”, afirmou.

Saneamento básico também é uma intenção de Bibi de Nenca. Ele quer tocar a obra para cobrir toda a zona urbana de Campo Grande com o saneamento. O prefeito informou que o projeto está sendo elaborado pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e deve ser entregue ainda neste ano. Ele custaria entre R$ 15 milhões e R$ 16 milhões.

“Queremos muito ajudar nos dois projetos”, enfatizou Jean. Como não há condições de mandar todo o dinheiro através de emendas, por causa dos altos custos, o senador garantiu a parceria para encampar o projeto da adutora, que é regional. “É um projeto que interessa a várias cidades, que visa à gestão inteligente da água. Podemos contribuir em levantar esse debate, levantar a atenção dos municípios e parlamentares, de forças políticas nacionais e locais. Conte com a gente. Vamos começar a trabalhar logo nisso”, complementou.

Com relação ao saneamento, Jean Paul reiterou as palavras do prefeito no que diz respeito à importância desse tipo de obra para a comunidade. O senador abriu a possibilidade de debater o início dessas obras e propôs ao prefeito que a execute em módulos, para diminuir o peso financeiro.

Bibi de Nenca também falou de sua preocupação com a geração de emprego e renda em Campo Grande. Com relação a esse pleito do prefeito, Jean colocou a equipe técnica do mandato à disposição para analisar as potencialidades o município e identificar em quais setores econômicos é possível investir para fazer a cidade se desenvolver.

Esporte

O professor da UERN Edmar Vieira, especialista na área de políticas públicas de desenvolvimento, também participou do encontro virtual e sugeriu que a reestruturação do campo de futebol da cidade fosse colocada em pauta. Senador Jean, que pretende realizar a Copa das Cidades, gostou da ideia e pediu para que o projeto fosse levantado, com os detalhes do que precisa ser feito, para avaliar como o mandato pode entrar para auxiliar.

Edmar também elogiou o trabalho do parlamentar e a iniciativa do Giro pelo RN. “Eu o acompanho desde que o senhor era secretário de Energia, por causa da minha área de pesquisa, e posso atestar a excelência do seu trabalho. Às vezes pode soar estranho para as pessoas que um senador esteja aqui para nos ouvir, mas é assim que tem que ser”, opinou o professor.

As lives do Giro pelo RN continuam com visita virtual a mais cidades nesta terça-feira (12). O projeto segue com os encontros online de segunda a sexta-feira até meados de fevereiro. Na região Oeste, as lives vão até o dia 20 de janeiro.