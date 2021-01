A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que o abastecimento da cidade de Caraúbas foi suspenso no início da noite desta segunda-feira (11).

A suspensão aconteceu após um problema elétrico na Estação de Bombeamento de Água que abastece o município.

A Caern prevê que o sistema seja restabelecido na sexta-feira (15), pela manhã. informa, ainda, que após religar o equipamento, são necessárias 48 horas para normalização de abastecimento de todas as áreas da cidade.