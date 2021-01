RN apresenta redução de 712 mortes violentas entre os anos de 2019 e 2020

A violência está em queda no Rio Grande do Norte. Nestes dois primeiros anos de gestão da governadora Fátima Bezerra, dados da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análise Criminal (COINE) da Secretaria Estadual da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) mostram que ocorreram 712 Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLIs) a menos que o total registrado nos dois primeiros anos da administração passada.

Somando os anos de 2015 e 2016, foram 3.666 mortes violentas em todo o estado. No biênio 2019/2020, foram 2.954 – o que representa uma redução de 19,4%.

Ainda de acordo com a COINE, do total de pessoas mortas durante a gestão 2015/2016, 3.445 vítimas foram do sexo masculino e 219 do sexo feminino.

Já no biênio 2019/2020, foram mortos 2.762 homens e 188 mulheres, ou seja, houve uma diminuição de 19,8% nos casos de mortes de homens e uma redução de 14,2% nos casos de mulheres assassinadas.

Em 2015/2016, é importante explicar, dois casos de homicídio ficaram sem a determinação do sexo das vítimas. Já no biênio 2019/2020, são quatro casos que ainda estão em análise pericial.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER TEM MAIOR REDUÇÃO

Entre os tipos de conduta letal com maior diminuição está o feminicídio, que é qualificado pela questão de gênero e ocorre quando a vítima é morta pelo simples fato de ela ser do sexo feminino. Na gestão 2015/2016, foram registradas 74 mortes de mulheres em todo o estado. Já no biênio 2019/2020, foram contabilizados 34 casos, o que significa uma redução de 54,1%.

“Quando comparados somente os dois primeiros anos de administração da professora Fátima Bezerra, é importante ressaltar que não houve apenas redução nos casos específicos de feminicídio, mas também devemos enfatizar que houve ainda uma diminuição no total de homicídios de mulheres, que são os chamados femicídios”, reforçou o secretário da SESED, coronel Francisco Araújo Silva.

Dos 34 casos específicos de feminicídio registrados no biênio 2019/2020, por exemplo, 21 ocorreram em 2019. Já em 2020, foram 13 (-38,1%). Já no caso dos femicídios, 104 mulheres perderam suas vidas de forma violenta em 2019, sendo que este número caiu para 84 em 2020 (-19,2%).

MENOS AMEAÇAS

Os casos de ameaça contra a mulher também tiveram uma redução. Ao todo, foram registradas 4.089 denúncias desta natureza em 2019, contra 4.035 em 2020 (-1,3%).

Menos agressões

Os casos de agressão física contra a mulher também caíram no estado. Foram 4.169 ocorrências de lesão corporal sem mortes registradas em 2019, contra 2.737 ocorrências deste tipo contabilizadas em 2020 (-34,3%).

MENOS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A violência contra a mulher dentro do ambiente familiar também registrou redução. Segundo dados apurados pela COINE, foram formalizados 3.324 casos de violência doméstica em 2019, contra 1.711 ocorrências registradas no ano passado – o que corresponde a uma queda de 48,5%.

OUTRAS REDUÇÕES

Em todo o estado, somando ambos os sexos, os casos de homicídio doloso (quando há a intenção de matar) tiveram uma redução de 25,8%. Foram registrados 3.095 crimes desta natureza na gestão 2015/2016, contra 2.296 contabilizados no biênio 2019/2020.

Outra conduta letal que também registrou uma queda considerável no RN foi a de lesão corporal seguida de morte. Foram registrados 232 ocorrências deste tipo na gestão 2015/2016, contra 185 no biênio 2019/2020, o que dá uma diminuição de 20,3%.

MENOS MORTES NA GRANDE NATAL

Os números da violência letal intencional também caíram em municípios polos do estado, principalmente na capital e em outros importantes municípios da Região Metropolitana. Em Natal, a redução foi expressiva: 46,1%. Na gestão 2015/2016, foram registrados 1.077 mortes, contra 580 no biênio 2019/2020.

Em Parnamirim, a redução foi ainda maior: 51,9%. Na gestão 2015/2016, foram registradas 312 mortes, contra 150 no biênio 2019/2020.

Outra cidade com redução na violência letal é São Gonçalo do Amarante. Lá, a redução no total de CVLIs foi de 2,7%. Foram 182 mortes violentas na gestão 2015/2016, contra 177 registradas no biênio 2019/2020.

Levando-se em consideração todos os 15 municípios que compõem a Grande Natal, as ações integradas realizadas pelos órgãos de segurança pública conseguiram diminuir em 33,6% os casos de morte violenta. Foram 2.145 mortes violentas na gestão 2015/2016, contra 1.425 registradas no biênio 2019/2020. Fazem parte da Região Metropolitana: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Extremoz, Ceará-Mirim, Arez, Goianinha, Ielmo Marinho, Maxaranguape, Monte Alegre, Nísia Floresta, São José de Mipibu, Vera Cruz e Bom Jesus.

“Precisamos enaltecer a abnegação de todos os homens e mulheres que integram o sistema de segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e o Itep, assim como também devemos agradecer pelo empenho, dedicação e esforço de todos que fazem parte da Polícia Penal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas e das guardas municipais”, acrescentou Araújo.

RESOLUTIVIDADE ACIMA DA MÉDIA

Outros dados que merecem total destaque nestes primeiros 731 dias da atual gestão são referentes aos índices de resolutividade dos crimes de homicídio. Segundo dados do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a média nacional de solução para os casos de assassinato é de apenas 8%. No Rio Grande do Norte, o índice de resolutividade atingido no ano passado foi praticamente o dobro: 15,3%.

Em Natal, o índice de resolutividade em 2020 foi ainda melhor: 26,4%. Em outras palavras, mais que o triplo da média nacional.

Em Mossoró, o índice de resolutividade das investigações de crimes de homicídio foi de 14%, também quase duas vezes mais que a média nacional.

MENOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

Os crimes contra o patrimônio, sejam eles contra o bem particular ou contra o bem público, também têm sido combatidos intensamente no Rio Grande do Norte. As estatísticas mostram bons resultados. Exemplos a serem citados: redução nos casos de roubos de um modo geral, com diminuição de mais de 25%; queda na quantidade de veículos roubados (-10,2%) e furtados (-26,5%); menos roubos ao transporte público (-55,5%); menos roubos a cargas (-91,7%) e menos roubos a instituições financeiras (-38,2%).

NÚMEROS A DESTACAR

CVLI

Total de Mortes Violentas em 2015/2016 (dois primeiros anos da última gestão): 3.666

Total de Mortes Violentas em 2019/2020 (dois primeiros anos da atual gestão): 2.954

Redução de 19,4% / Vidas salvas: 712

FEMINICÍDIO

Total de mulheres mortas em 2015/2016: 74

Total de mulheres mortas em 2019/2020: 34

Redução de 54,1%

Total de mulheres mortas em 2019: 21

Total de mulheres mortas em 2020: 13

Redução de 38,1%

HOMICÍDIO TOTAL DE MULHERES

Total de mulheres mortas em 2019: 104

Total de mulheres mortas em 2020: 84

Redução de 19,2%

HOMICÍDIO DOLOSO

Total de mortes em 2015/2016: 3.095

Total de mortes em 2019/2020: 2.296

Redução de 25,8%

LESÃO CORPORAL COM MORTE

Total de crimes em 2015/2016: 232

Total de crimes em 2019/2020: 185

Redução de 20,3%

Total de crimes em 2019: 128

Total de crimes em 2020: 57

Redução de 55,5%

MENOS MORTES POR INTERVENÇÃO POLICIAL

Total de mortes em 2019: 170

Total de mortes em 2020: 144

Redução de 55,5%

MENOS VIOLÊNCIA EM NATAL

Total de mortes em 2015/2016: 1.077

Total de mortes em 2019/2020: 580

Redução de 46,1%.

MENOS VIOLÊNCIA EM PARNAMIRIM

Total de mortes em 2015/2016: 312

Total de mortes em 2019/2020: 150

Redução de 51,9%

Total de mortes em 2019: 80

Total de mortes em 2020: 70

Redução de 12,5%

MENOS VIOLÊNCIA EM MACAÍBA

Total de mortes em 2019: 83

Total de mortes em 2020: 64

Redução de 22,9%

MENOS VIOLÊNCIA EM CEARÁ-MIRIM

Total de mortes em 2015/2016: 145

Total de mortes em 2019/2020: 90

Redução de 37,9%

MENOS VIOLÊNCIA EM SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Total de mortes em 2015/2016: 81

Total de mortes em 2019/2020: 60

Redução de 25,9%

MENOS VIOLÊNCIA EM NÍSIA FLORESTA

Total de mortes em 2015/2016: 59

Total de mortes em 2019/2020: 32

Redução de 45,8%

MENOS VIOLÊNCIA EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Total de mortes em 2015/2016: 182

Total de mortes em 2019/2020: 177

Redução de 2,7%

Total de mortes em 2019: 103

Total de mortes em 2020: 74

Redução de 28,2%

MENOS VIOLÊNCIA EM MOSSORÓ

Total de mortes em 2019: 222

Total de mortes em 2020: 187

Redução de 15,8%

MENOS VIOLÊNCIA EM CARAÚBAS

Total de mortes em 2015/2016: 36

Total de mortes em 2019/2020: 19

Redução de 47,2%

MENOS VIOLÊNCIA EM BARAÚNA

Total de mortes em 2015/2016: 53

Total de mortes em 2019/2020: 17

Redução de 67,9%

Total de mortes em 2019: 09

Total de mortes em 2020: 08

Redução de 11,1%

MENOS VIOLÊNCIA EM CAICÓ

Total de mortes em 2015/2016: 82

Total de mortes em 2019/2020: 50

Redução de 39%

MENOS VIOLÊNCIA EM CURRAIS NOVOS

Total de mortes em 2015/2016: 29

Total de mortes em 2019/2020: 08

Redução de 72,4%

MENOS VIOLÊNCIA EM JOÃO C MARA

Total de mortes em 2015/2016: 50

Total de mortes em 2019/2020: 33

Redução de 34%

Total de mortes em 2019: 19

Total de mortes em 2020: 14

Redução de 26,3%

MENOS VIOLÊNCIA EM SANTA CRUZ

Total de mortes em 2015/2016: 42

Total de mortes em 2019/2020: 32

Redução de 23,8%

Total de mortes em 2019: 20

Total de mortes em 2020: 12

Redução de 40%

MENOS VIOLÊNCIA NA GRANDE NATAL (15 MUNICÍPIOS)

Total de mortes em 2015/2016: 2.145

Total de mortes em 2019/2020: 1.425

Redução de 33,6%

RESOLUTIVIDADE DE CRIMES DE HOMICÍDIO

Média Nacional: 8%

Em Natal: 26,4%

Em Mossoró: 14%

No RN: 15,3%

MENOS ROUBOS GERAL

Roubos em geral em 2019: 24.758

Roubos em geral em 2020: 18.496

Redução de 25,3%

MENOS VEÍCULOS ROUBADOS

Veículos roubados em 2019: 6.164

Veículos roubados em 2020: 5.536

Redução de 10,2%

MENOS VEÍCULOS FURTADOS

Veículos roubados em 2019: 857

Veículos roubados em 2020: 630

Redução de 26,5%

MENOS ROUBOS AO TRANSPORTE PÚBLICO

Assaltos ao transporte público em 2019: 479

Assaltos ao transporte público em 2020: 213

Redução de 55,5%

MENOS CARGAS ROUBADAS

Roubo de carga em 2019: 24

Roubo de carga em 2020: 02

Redução de 91,7%

MENOS ROUBOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Crimes tentados/consumados em 2019: 34

Crimes tentados/consumados em 2020: 21

Redução de 38,2%

PRODUTIVIDADE / PM e POLÍCIA CIVIL / 2020

Pessoas presas ou conduzidas a delegacias: 11.241

Inquéritos policiais instaurados: 13.092

Inquéritos policiais remetidos à Justiça: 8.979

Veículos roubados recuperados: 1.538

Armas apreendidas: 1.243

Munições apreendidas: 5.665

Drogas apreendidas: 1,2 tonelada

Veículos fiscalizados: 195.682

Testes de bafômetro: 20.055

Prisões por embriaguez ao volante: 208

Produtividade / ITEP / 2020

RGs produzidos: 184.396

Média mensal: 15.366

Exames produzidos pelo IML: 5.504

Média mensal: 458

Exames produzidos pelo Laboratório de Genética Forense: 143

Média mensal: 11,9

Produtividade / Corpo de Bombeiros / 2019 e 2020

Resgate de banhistas em 2019: 130

Resgate de banhistas em 2020: 173

Crescimento de 33%

Orientação sobre situações de risco em 2019: 18.856

Orientação sobre situações de risco em 2020: 38.536

Crescimento de 104%

Advertência após situações de riscos em 2019: 6.929

Advertência após situações de riscos em 2020: 14.470

Crescimento de 109%