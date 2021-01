Portal RN Mais Vacina já conta com mais de 90 mil cadastros realizados. Apesar de ter enfrentado uma pequena instabilidade devido ao grande número de acessos, o portal para cadastramentos da população e controle do governo do Estado quanto à vacinação contra a Covid-19 já está funcionando normalmente. A Assessoria de Comunicação do LAIS, Valéria Credidio lembra que apesar da importância de realização do cadastro, a população não precisa, necessariamente, realizá-lo hoje, pode acessar o site com calma, no decorrer da semana.

O site do RN Mais Vacina passou por instabilidades nas primeiras horas em que o acesso foi liberado para cadastramentos da população. Apesar disto, mais de 90 mil cadastros já foram realizados até as 15h45 (última atualização desta matéria).

A A Assessoria de Comunicação do LAIS da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Valéria Credidio, explica que a queda no sistema aconteceu devido ao grande número de acessos simultâneos.

Segundo ela, somente nos primeiros 30 minutos, o RN Mais Vacina recebeu mais de 100 mil acessos. O site foi liberado para que a população pudesse realizar o cadastramento a partir das 12h desta segunda-feira (18).

Veja mais:

Veja como se cadastrar para receber a vacina contra a covid19 no RN





Valéria lembrou que apesar da importância da realização do cadastramento, a população não precisa, necessariamente, fazê-lo hoje. As pessoas podem acessar o site com calma, no decorrer da semana.

É importante, ainda, lembrar que menos de 18 anos não precisam realizar o cadastro, visto que esse público não será vacinado nesta fase emergencial de uso dos imunizantes.

O sistema do RN Mais Vacina vai registrar a chegada da vacina enviada pelo Governo Federal, a transferência aos 167 municípios e a aplicação que será feita pelas secretarias municipais de saúde.

Veja mais:

Autocadastramento no RN + Vacina vai agilizar o processo de vacinação





CHEGADA DA VACINA

Ainda segundo Valéria, as doses da vacina só chegarão ao RN durante a madrugada e não mais nessa tarde, como estava previsto

Nesta terça-feira (19), haverá uma vacinação simbólica, às 10h, no município de Natal. Neste momento as doses também começarão a ser distribuídas para os municípios.