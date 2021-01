Covid19: Primeira dose da vacina será aplicada em Mossoró às 18 horas

Em relação ao público alvo, além de profissionais de saúde, os 79 idosos institucionalizados serão vacinados amanhã (20), segundo a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas. Das 3.981 doses destinadas neste primeiro momento para Mossoró, também serão vacinados servidores da linha de frente do trabalho contra a covid19 que estão atuando no Hospital Regional Tarcísio Maia (foto), Hospital São Luiz e também no Rafael Fernandes

A Secretaria Municipal de Saúde confirma para as 18h de hoje (19), no auditório do Centro Administrativo Alcides Belo (bairro Aeroporto), aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Mossoró, na enfermeira Raimunda Clézia Cavalcante da Silva, 60 anos.

No Rio Grande do Norte, a primeira dose já foi aplicada.

Tecnica de enfermagem é a primeira pessoa imunizada contra a covid19 no RN

O lote inicial da CoronaVac chegou à Mossoró na manhã de desta terça-feira (9 horas) e está armazenado na II Unidade Regional de Saúde Pública (II Ursap). Nesse primeiro momento, são 3.981 doses para Mossoró. O transporte foi feito pelo Corpo de Bombeiros escoltado pela Policia Militar.



A diretora geral do Hospital Regional Tarcísio Maia, Herbenia Ferreira, foi pessoalmente acompanhar a chegada da vacina na II Regional de Saúde. Junto com outras pessoas da II regional, ela explicou como será feita o envio das vacinas para os municípios da região. Mossoró, no caso, fica por último, pois foi adotado o critério de que o município mais distante recebe primeiro na II Regional. A entrega para Mossoró será às 16 horas.





Em relação ao público alvo, além de profissionais de saúde, os 79 idosos institucionalizados serão vacinados amanhã (20), segundo a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas. Equipes da saúde vacinarão os idosos no Instituto Amantino Câmara, Cadeia Pública Manoel Onofre de Souza, Hospital Psiquiátrico São Camilo, Penitenciária Agrícola Dr. Mário Negócio e Presídio Federal.

“Como a quantidade de vacinas para Mossoró é reduzida nesse primeiro momento, não haverá a necessidade das doses saírem para as UBS (Unidades Básicas de Saúde), já que as nossas equipes de vacinação vão levar as doses direto da II URSAP para o abrigo de idosos, o hospital são Camilo e as unidades prisionais”, informa a secretária de Saúde.

Morgana Dantas acrescenta que as demais doses serão destinadas prioritariamente aos profissionais de saúde da linha de frente contra a Covid-19 e que tratam os pacientes em UTI. “As doses serão encaminhadas aos locais onde estes profissionais atuam, mediante lista que solicitamos a todos os hospitais, clínicas, laboratórios, UBS e UPAs de Mossoró”, explica.

A Prefeitura de Mossoró espera que mais doses possam chegar ao município em breve, à medida que o Ministério da Saúde adquira mais lotes para as fases seguintes da campanha nacional de vacinação.

Vacinas contra a Covid-19 chegaram à II Ursap na manhã desta terça-feira, 19

Balanço da Covid-19 em Mossoró*

Óbitos – 284

Óbitos em investigação – 46

Casos confirmados – 11.713

Casos suspeitos – 4.657

Casos descartados – 25. 761

Taxa de Mortalidade: 95,5 para cada grupo de cem mil habitantes.