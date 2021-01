Sesap inicia terceira etapa da pesquisa Covid-19 em Mossoró e mais 7 cidades

Iniciou nesta sexta-feira (22) e segue até o domingo (24) a terceira e última etapa da Pesquisa Covid-19, desenvolvida pelo Governo do RN, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap), em parceria com o Instituto Amostragem do estado do Piauí.

O objetivo é mapear e compreender o comportamento da doença em oito municípios que sediam as regiões de saúde do RN: Pau dos Ferros, Mossoró, Assu, Natal, João Câmara, São José de Mipibu, Santa Cruz e Caicó.

A pesquisa acontece em três etapas, sendo o primeiro ciclo realizado de 8 a 10 de janeiro, o segundo ciclo entre os dias 15 e 17 de janeiro, e o terceiro com encerramento neste domingo (24). Em cada etapa são visitados aproximadamente 2.300 domicílios.

O inquérito tem o apoio do Comitê Científico instaurado desde o início da pandemia com pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS)/UFRN.

O estudo envolve risco mínimo para a saúde dos participantes, pois consiste apenas na aplicação de um questionário e o exame sorológico.

O questionário é aplicado com perguntas referentes a sintomas, estado de saúde, idade, comorbidades, entre outras questões importantes para embasar a pesquisa. O exame é realizado com amostra de sangue obtida através de punção digital.

Os indivíduos testados em campo terão um número de telefone celular registrado para que possam receber informações sobre o resultado do teste. Os casos positivos serão notificados para o serviço municipal de saúde para providências necessárias.

Todos os indivíduos selecionados para a amostra do inquérito populacional são informados sobre os objetivos do estudo, riscos e vantagens. O material e todas as informações são coletados após assinatura do termo de consentimento do participante.