Governo libera parcelas do auxílio para quem contestou o benefício ou foi reavaliado

Terão direito ao benefício aqueles beneficiários que fizeram a contestação no período de 7 a 16 de novembro e de 13 a 31 de dezembro de 2020, além dos que tiveram o pagamento reavaliado em janeiro de 2021, decorrente de atualizações de dados governamentais. Os dois públicos receberão o crédito de todas as parcelas a que têm direito no dia 28 de janeiro de 2021