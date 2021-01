Mais 60 doses da vacina CoronaVac contra a Covid-19 são enviadas a Tibau

De acordo com a Secretária de Saúde, Márcia Cristina, a estratégia para aplicação das doses recebidas nesta terça-feira (26) é continuar vacinando os profissionais e aguardando novas remessas, bem como as orientações do Ministério da Saúde em relação ao grupo prioritário da primeira fase. Ao todo, a cidade já recebeu 41 doses do imunizado produzido pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan