PF investiga uso de avião da FAB para transportar drogas até a Espanha

A Polícia Federal deflagrou, nesta manhã (2), a Operação Quinta Coluna, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre uma associação criminosa que se utilizou de aeronaves da Força Aérea Brasileira - FAB para remeter drogas para a Espanha.

De acordo com informações da PF, as investigações também englobam a lavagem de ativos obtidos mediante a prática criminosa.

Estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 2 mandados que restringem a comunicação dos investigados e a saída do Distrito Federal.

A Justiça Federal do Distrito Federal ainda determinou o sequestro de imóveis e veículos dos envolvidos no esquema criminoso. Militares da FAB também participam do cumprimento das medidas.

As investigações demonstram que, além do sargento preso na cidade de Sevilha, na Espanha, outras pessoas se associaram ao militar, de forma estável e permanente, para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tendo sido apresentado à Justiça elementos que indicam pelo menos mais uma remessa de entorpecente para Espanha.

Em fevereiro de 2020, o sargento Manoel Silva Rodrigues, da Força Aérea Brasileira (FAB), foi condenado a seis anos de prisão em regime fechado e terá que pagar multa de dois milhões de euros (cerca de 10 milhões de reais) por ter sido flagrado em julho de 2019 levando, no avião da FAB, com 39 quilos de cocaína do Brasil a para cidade espanhola.

Em relação à lavagem de dinheiro, as apurações apontam diversas estratégias do grupo criminoso para ocultar os bens provenientes do tráfico de entorpecentes, especialmente a aquisição de veículos e imóveis com pagamentos de altos valores em espécie.



As investigações feitas pela PF são concomitantes aos processos por tráfico internacional de drogas que tramitam perante a Justiça Militar.

Os crimes de associação para o tráfico e lavagem de dinheiro têm penas que vão de 3 a 10 anos de prisão.