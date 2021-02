2ª dose da CoronaVac será aplicada entre os dias 10 e 17 de fevereiro, no RN

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) alinhou na tarde desta quarta-feira (3) com os municípios do Rio Grande do Norte a continuidade do processo de vacinação contra a Covid-19.

Em reunião com a participação do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do RN (Cosems-RN) e da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, a Sesap acertou a distribuição das vacinas para a segunda dose do primeiro lote da CoronaVac a partir do dia 8/2.

As doses deverão ser aplicadas pelos municípios entre os dias 10 e 17/2, seguindo o cronograma técnico necessário para garantir a imunidade pela CoronaVac.

A norma técnica da vacina aponta que o espaço entre a primeira e a segunda dose deve ser de 21 a 28 dias. A segunda etapa servirá às pessoas que tomaram a primeira dose no lote inicial utilizado na abertura do plano de operacionalização para vacinação contra a Covid-19 do estado.

"A reunião foi importante para alinhar a sequência do trabalho de vacinação no estado. Precisamos ressaltar que a organização é essencial, pois a vacina só será aplicada em quem levar o seu cartão físico, mostrando que tomou a CoronaVac e na data certa", afirmou a subsecretária de planejamento e gestão da Sesap, Lyane Ramalho.

A Sesap emitirá ainda esta semana uma nota técnica informando sobre o processo de entrega das novas vacinas.

O sistema de distribuição seguirá o mesmo planejamento das etapas anteriores, com a participação do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar, quando as vacinas serão distribuídas para as Unidades Regionais de Saúde Pública e de lá retirada pelos municípios.

A presidente do Cosems-RN, Maria Eliza Garcia, explicou que os municípios vão seguir o planejamento estipulado.

"As secretarias de saúde serão informadas e seguirão os procedimentos necessários para continuar a vacinação. Todos aguardam as doses", disse Garcia. "Esses encontros são importantes para mantermos o alinhamento e corrigirmos o que for necessário", completou o secretário de saúde de Natal, George Antunes.

NOVAS DOSES

Durante o encontro, os gestores também trataram sobre a perspectiva de chegada do terceiro lote de vacinas contra a Covid-19 ao RN. Há uma expectativa de que o Ministério da Saúde encaminhe uma nova remessa da CoronaVac, oriunda do Instituto Butantan, até o fim da semana.

"Precisamos coordenar toda essa distribuição, contando com a cooperação de todos, levando em conta a capacidade de armazenamento dessas novas doses nos municípios", ressaltou a subsecretária Lyane Ramalho.

Diante da possibilidade de novas vacinas chegarem nos próximos dias, a Sesap e os municípios também acertaram que as doses, em quantidade ainda não confirmada, serão voltadas prioritariamente aos idosos acima de 75 anos que estejam acamados e idosos acima de 85 anos.

A medida segue dados técnicos, pois estes grupos são os mais vulneráveis à Covid-19. O direcionamento será oficializado por meio de nota técnica, a ser encaminhada aos municípios.