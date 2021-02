Três homicídios e uma tentativa no Oeste do Rio Grande do Norte

Em Rodolfo Fernandes, o dono de um bar foi baleado na perna. Em Serra do Mel, o comerciante de 30 anos foi morto a tiros (FOTO); em Mossoró, um jovem foi encontrado morto com um tiro no tórax ao lado de uma moto roubada; Em Macau, Jean Carlos foi morto com mais de 20 tiros ao chegar em casa.

A coordenação regional do Instituto Técnico-científico de Polícia (ITEP) e a Polícia Militar, registrou mais três ocorrências de assassinatos e uma de tentativa de homicídio no Oeste do Rio Grande do Norte.

Na cidade de Rodolfo Fernandes, que já registrou duas ocorrências de assassinatos neste ano de 2021, homens tentaram matar um cidadão num bar, na noite deste sábado, 20, e, por erro de execução, balearam o dono do estabelecimento, de nome Gavião.

Na Serra do Mel, o comerciante Genierison dos Santos, de 30 anos, residente na Vila Acre, trafegava numa motocicleta com um amigo no trecho de acesso da vila onde mora com a Vila Ceará, quando foi alvejado várias vezes e morreu. O amigo dele foi poupado.

Em Mossoró, os moradores do Alto da Pelonha fizeram contato com a Policia Militar informando de um duplo homicídio. No local, os policiais encontraram Alisson Paulo de Souza, de 27 anos, morto com um tiro no tórax, ao lado de uma moto roubada.

Já em Macau, na tarde deste domingo, Jean Carlos de Melo, de 46 anos, estava chegando em casa na Vila Alcanorte, quando foi abordado pelos assassinos já atirando. Ele sofreu mais de 20 tiros e morreu no local.

No caso de Rodolfo Fernandes, a vítima Gavião sofreu um tiro na perna. Foi medicado. O caso já está sendo apurado pela Policia Civil, com apoio do Destacamento da Polícia Militar do município, que já registrou dois homicídios em 2021.

No caso da Serra do Mel, o corpo foi removido para exames em Mossoró, devendo ser investigado pela Policia Civil de Mossoró, que geralmente investigam as ocorrências desta natureza naquela cidade.

Em Mossoró, o delegado Roberto Moura, do Plantão da Polícia Civil, esteve no local e confirmou que a PM recebeu informações que haviam dois baleados, mas que na verdade no local só foi encontrado um. O corpo foi removido para exames no ITEP.

O caso será repassado para a Divisão de Homicídios de Mossoró, tomando como base o relatório inicial das investigações levantado pelo delegado Roberto Moura, que esteve no local, e os laudos produzidos pela equipe do ITEP.

O caso de Macau, o corpo de Jean Carlos, natural de Bento Fernandes, foi removido para exames na sede do ITEP, em Mossoró. O caso deve ser investigado pela Delegacia Municipal de Polícia Civil.

