Jovem temido no bairro Santo Antônio morre em confronto com a PM

Um dos homens mais temidos na região Norte de Mossoró, Francisco David de Lima Silva, o Deivinho, morreu na noite desta terça-feira, 23, num confronto com a Polícia Militar.

Apesar da pouca idade (menos de 20 anos), Deivinho dá trabalho à polícia há vários anos, envolvido em homicídios, assaltos e também com tráfico de drogas.

Nesta terça-feira, 23, os policiais foram acionados para uma ocorrência de assalto a uma pizzaria no bairro Nova Betânia. No local, receberam a indicação da direção dos bandidos.

Os policiais encontraram o veículo levado no assalto à pizzaria numa casa do bairro Santo Antônio. No local, os bandidos atiraram na polícia, que teve que reagir no mesmo tom.

Deivinho foi baleado e levado para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiu. Outros dois que estavam na casa foram levados para dar explicações na DP de Plantão.