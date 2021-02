Prazo para negociar dívidas com a Caern com desconto vai até amanhã, 26

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que os consumidores têm apenas até amanhã (26), para participar da campanha de negociação de débitos.

Até a manhã desta quinta-feira (25), aproximadamente 4 mil pessoas já tinham aproveitado as oportunidades especiais da Companhia, totalizando R$ 8 milhões negociados.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Para permitir o acesso mais fácil, a Caern manteve o critério de fazer a negociação com uma entrada de 10% do valor do débito, e a oportunidade de um parcelamento do restante em até 36 vezes.

Será feita também a dispensa integral de juros e multas para faturas anteriores a janeiro de 2021 para todos os parcelamentos.

Até mesmo nos casos em que o cliente tenha um parcelamento anterior não quitado, ele pode fazer novo acordo, sendo que a entrada, nesses casos, é de 20% do valor total do débito.

Os clientes interessados podem fazer o parcelamento por vários canais. Ele pode fazer pelo Whatsapp (84) 98137-2343, na Agência Virtual (http://caern.com.br), através do link parcelamento de dívidas, ou nos escritórios de atendimento, mediante agendamento prévio na Agência Virtual ou no endereço http://agendamento.caern.com.br.

Também é possível negociar as faturas com o cartão de crédito, sem entrada, com isenção de juros e multas, em até 12 vezes e com parcela mínima de R$ 5. A forma de negociação é a mesma da outra modalidade.