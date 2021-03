Diante da ampliação dos leitos Covid no estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria de Saúde Pública (SESAP) convoca 81 servidores temporários para atuar no enfrentamento à pandemia.

São enfermeiros, fisioterapeutas, Técnicos de Enfermagem, Copeiros, Farmacêuticos, Farmacêuticos Bioquímicos e Biomédicos, Fisioterapeutas, Técnicos em Radiologia, Auxiliares de Cozinha, Higienistas Hospitalares e Maqueiros que atuarão na linha de frente.

A convocação está publicada no Diário Oficial de hoje (02), considera os editais 001 /2020 e 002 /2020 e atende ao Plano de Contingência Hospitalar para o Enfrentamento ao Covid-19.

Os profissionais deverão assinar o contrato no período de dez dias úteis, contatos com a data da publicação.

De acordo com a Sesap, os candidatos convocados deverão escanear os documentos listados na convocação e enviar o arquivo em PDF para o link: https://selecao.saude.rn.gov.br/selecao/, além de informar o(s) telefones atualizados após o processo ser aberto para ser avisado quanto à assinatura de documentos e a lotação.

Para mais informações, ligar: (84) 9 8137-4229.