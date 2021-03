Média de chuvas na região Oeste do RN em fevereiro foi de apenas 85,2mm. Em Mossoró choveu 101,8mm durante o mês, sendo um dos 4 municípios da região a registrar a melhor média. Em todo o estado, de acordo com a análise da unidade Instrumental de Meteorologia da EMPARN, a média de chuvas durante o segundo mês de 2021 ficou abaixo do esperado. A média registrada no RN foi de 68,5 mm, enquanto que a esperada era de 92,2mm, representando um déficit de 25,8%. Veja a média nas outras regiões.

As chuvas no mês de fevereiro de 2021, no Rio Grande do Norte, ficaram abaixo da média esperada, como em janeiro, é o que aponta a análise da unidade Instrumental de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte- EMPARN.

A média registrada no estado foi de 68,5 milímetros (mm), enquanto que a esperada era de 92,2mm, representando um déficit de 25,8%.

Esse cenário se deu devido ao esfriamento acima do normal da temperatura das águas superficiais do Oceano Atlântico Sul que contribuiu para manter o vento sudeste acima do normal, na primeira quinzena do mês.

“O indicativo de que as chuvas do período chuvoso começariam entre meados de fevereiro e início de março vem se confirmando. Na segunda quinzena do mês, o interior do Estado começou a registrar bons índices pluviométricos, primeiramente na Região do Alto Oeste e posteriormente se espalhando para todas as regiões”, disse o chefe da Unidade, o meteorologista, Gilmar Bristot.

“As maiores chuvas ocorreram nas regiões do Alto Oeste, Seridó e Serra de Santana. Observou-se a predominância de chuva acumulada entre 20mm a 50mm em grande parte do Agreste e no Leste, enquanto que no restante do Estado predominaram chuva acima de 50mm e com grandes áreas do Seridó, Serra de Santana e Alto Oeste com valores acumulados acima de 100mm”, disse o Chefe da Unidade, o meteorologista, Gilmar Bristot.

Na Região Oeste, os municípios com maiores volumes foram de Major Sales (193,5mm); Cel. João Pessoa (181,9mm); Tenente Ananias (178,3mm) e Mossoró (101,8mm).

Na Região Central: de Carnaúba dos Dantas (199,9mm); Timbaúba dos Batistas (181,0mm); Florânea (173,1mm); Parelhas (155,9mm).

Caicó, maior município do Seridó Potiguar, a chuva acumulada foi de 57,2mm. Já no Agreste Potiguar, as maiores chuvas ocorridas foram registradas nos municípios de Monte Alegre (134,0mm); Lagoa de Pedras (121,4mm) e em São Tomé (90,0mm).

E por fim na mesorregião Leste, os maiores índices acumulados foram registrados em São Gonçalo do Amarante (85,0mm); Montanhas (84,5mm) e Espírito Santo (57,8mm).

REUNIÃO CLIMÁTICA

Na última sexta-feira (26), ocorreu a divulgação do resultado da análise climática para o Rio Grande do Norte para o período de março a maio de 2021.

A previsão para o período é de volumes de 533,8 milímetros(mm) no Leste; 479,2 mm no Oeste; 376,9mm, na região Central; 342,2 mm no Agreste.

Veja mais:

Média de chuvas em fevereiro de 2021 no RN

