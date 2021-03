23 leitos Covid começam a ser instalados em Mossoró a partir de amanhã, 3. Serão abertos mais 10 leitos de UTI no Hospital São Luiz (com 70% de custeio do estado e 30% do município), um leito de UTI e dois leitos semi críticos no Hospital Regional Tarcísio Maia e 10 leitos clínicos no Hospital Rafael Fernandes. Uma equipe da secretaria estadual da Saúde Pública virá nesta quarta-feira (3) ao município trazendo os equipamentos necessários para a ampliação.

Dando continuidade à abertura de novos leitos Covid-19 para tentar conter o avanço da pandemia no estado, o Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), amplia a assistência hospitalar com mais 23 leitos Covid em Mossoró.

Serão abertos mais 10 leitos de UTI no Hospital São Luiz (com 70% de custeio do estado e 30% do município), um leito de UTI e dois leitos semi críticos no Hospital Regional Tarcísio Maia e 10 leitos clínicos no Hospital Rafael Fernandes.

A equipe da Sesap virá nesta quarta-feira (3) ao município de Mossoró trazendo os equipamentos necessários para a ampliação.

Com isso, a capital do Oeste potiguar passará a contar com 75 leitos Covid no Hospital São Luiz - sendo 50 leitos de UTI e 25 leitos clínicos -; 20 leitos Covid no Hospital Rafael Fernandes – sendo 10 de UTI e 10 leitos clínicos Covid – e 10 leitos de UTI Covid no Hospital Tarcísio Maia, além dos leitos semi críticos na mesma unidade.

O Governo do RN também planeja, para a Região Oeste, mais 2 leitos de ventilação pulmonar em Apodi e 6 leitos clínicos em Assu.

Do total de 97 novos leitos anunciados pelo Governo do Estado, 37 deles já estão em funcionamento: no Hospital de Campanha de Natal (10), Hospital Onofre Lopes (9), Giselda Trigueiro (2), Hospital João Machado (2), São Gonçalo do Amarante (10), Pau dos Ferros (3) e João Câmara (1).

Estão com a ampliação em curso: 11 leitos no Giselda Trigueiro, 20 leitos no João Machado, 10 leitos no Hospital da Polícia Militar e 4 leitos em Macaíba, além dos leitos de Mossoró. Totalizando 105 novos leitos Covid em todo o Rio Grande do Norte.