O Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte – IPEM/RN informou que estão suspensas as verificações periódicas das áreas de metrologia, pré-medidos e qualidade e taxímetro e os atendimentos presenciais no órgão desde a última segunda-feira (1º). A suspensão vale para os atendimentos em Natal e Mossoró.

A decisão segue as orientações da Portaria Conjunta 01/2021 – SESAP/SEAD, publicada na sexta (26) no Diário Oficial do Estado, que dispõe sobre medidas temporárias em relação ao atendimento externo e regime de teletrabalho realizado nos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta, em razão do aumento no número de casos da Covid-19 em 2021.

Em Mossoró, os atendimentos ao público serão realizados de forma remota pelos seguintes emails e telefones:

- Setor Operacional - operacional.ipemmossoro@gmail.com

- Setor de Cobrança e Jurídico - cobrança.ipemmossoro@gmail.com

- Setor da Qualidade - ipemrnqualidade@gmail.com

- Taxímetro - atendimento.ipemmossoro@gmail.com

- Ouvidoria - ouvidoriaipem.rn@gmail.com ou 84 98147-9433 (apenas por whatsapp)

O retorno das atividades presenciais no IPEM/RN será reavaliado e ficará condicionado aos indicadores constantes na portaria como a taxa de ocupação dos leitos estar abaixo de 80%.