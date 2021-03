Nesta quarta-feira (3) cerca de 26 abalos sísmicos foram registrados na região do município potiguar de Pedra Preta, de acordo com o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN).

Segundo o laboratório, a população local relatou que vem sentindo vários deles desde a madrugada de hoje.

Uma análise preliminar dos eventos aponta que os três tremores de terra mais fortes registrados ocorreram às 08h36 UTC (05h36, hora local), com magnitude de 2.8, outro às 09h25 UTC (06h25, hora local), com magnitude de 3.0 e outro às 09h37 UTC (06h37, hora local), com magnitude de 3.3.

Esses e os demais eventos de menor magnitude ocorreram durante a madrugada e início da manhã desta quarta.

O LabSis informou que segue monitorando a atividade sísmica utilizando a estação RCBR (localizada em Riachuelo) e demais estações pertencentes à Rede Sismográfica Brasileira (operada pelo LabSis/UFRN) na região.

Novas informações poderão ser divulgadas ao longo do dia.