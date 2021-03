A melhor maneira de monitorar o telefone do seu filho

Em um mundo cada vez mais violento, onde casos de homicídio, estupro e sequestro só aumentam, nunca foi mais essencial a preocupação com a segurança.

Esses crimes são realmente preocupantes no Brasil. De acordo com pesquisas, por exemplo, um caso de estupro é cometido a cada oito minutos e, mesmo durante a pandemia de coronavírus, os registros de homicídio aumentaram em 6% no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado. O consumo de drogas, álcool e de cigarros é especialmente elevado na população jovem e a exploração sexual entre os adolescentes também tem aumentado nos últimos anos.

É diante desse contexto que os pais temem cada vez mais pela segurança de seus filhos, especialmente dos adolescentes, que tendem a ser um grupo de risco preocupante. Eles são constantemente bombardeados por conteúdos impróprios, propostas perigosas de pessoas estranhas e várias outras coisas. Tudo isso por meio dos seus aparelhos telefônicos.

Assim, uma pergunta paira na cabeça dos pais atualmente: como dar mais liberdade aos seus filhos sem expô-los aos infinitos perigos que rondam o mundo virtual? E como clonar um celular a distancia, para que as crianças não percebam que estão a ser vigiadas? Afinal, o que impediria seu filho de ser seduzido por um adulto mal intencionado que oferece drogas ou que pretende ter relações sexuais com ele, por exemplo?

Pensando nisso, um novo aliado surgiu para ajudar os pais preocupados com seus filhos: o aplicativo mSpy.









Como rastrear o telefone do seu filho

Para rastrear o telefone do seu filho, é necessário instalar o mSpy no telefone dele. Após isso, você poderá controlar as atividades do seu filho através do seu celular ou mesmo pelo seu computador.





Como funciona o mSpy

O mSpy é um aplicativo criado com o objetivo de ajudar os pais a monitorarem os seus filhos acerca do conteúdo que acessam através de dispositivos celulares. Criado em 2011, ele está disponível para Android e IOS (sistema utilizado pelos Iphones) e pode ser testado gratuitamente pelo próprio site da desenvolvedora do aplicativo. Após esse período gratuito, é cobrado um valor mensal. Porém, há versões disponíveis gratuitamente (por meio de APKs) na internet.

Ele é capaz de verificar ligações, permitindo que você verifique se seu filho não está recebendo chamadas de estranhos ou de pessoas má intencionadas; de monitorar as mensagens de texto evitando qualquer interação maliciosa; de localizar o paradeiro do seu filho e de receber alertas quando ele entra em um área proibida; de checar o histórico do navegador para evitar que seu filho acesse conteúdos impróprios ou nocivos; de monitorar as redes sociais que seu filho utiliza (WhatsApp, Instagram, Twitter etc.), de averiguar quais fotos e vídeos ele está salvando em seu celular para evitar conteúdos violentos ou sensíveis. E ele é capaz de monitorar vários outros aplicativos usados no telefone que será instalado.









O aplicativo possui um funcionamento simples, mas muito importante para garantir a segurança dos seus filhos. Depois que ele é instalado, ele coleta os dados em tempo real e envia para um painel de controle, que pode ser acessado por qualquer navegador de internet. Somente os assinantes do programa recebem a senha e o login para acessar as informações disponíveis no painel. A internet precisa estar ativada para que ocorra essa transmissão de dados.

É necessário dizer que o uso do aplicativo é legal, mas quem assina o serviço precisa se atentar para algumas regras que são expostas quando contratamos o programa. Uma das principais regras é que o usuário se compromete em não repassar essas informações para terceiros não autorizados.

Suas principais vantagens incluem: agilidade na instalação, alertas quando uma atividade potencialmente perigosa estiver ocorrendo no telefone do seu filho, informação são atualizadas frequente e remotamente além de serem armazenadas de forma segura, há um suporte gratuito para vários idiomas e o preço é bem acessível.

Portanto, para os pais preocupados com a segurança dos seus filhos em meio à tanta violência e ameaças que cobrem o mundo atual, o mSpy é certamente a melhor opção para garantir que eles chegarão sempre em casa no final do dia.