Ensino Superior: Brasil tem 44 cursos entre os 100 melhores do mundo

Estudo global feito pela consultoria QS Quacquarelli Symonds, divulgado ontem (03), aponta que entre os 100 melhores cursos do mundo, 44 são de universidades brasileiras. A pesquisa mostra a Universidade de São Paulo (USP) liderando entre as brasileiras, com 32 cursos. A análise considerou áreas de graduação e pós em diferentes campis das instituições.

Em seguida aparecem a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com 4, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 3. A Universidade Estadual Paulista (Unesp), a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio), cada uma com um curso, completam a lista.

Os cursos de Odontologia na USP, Unesp e Unicamp, foram eleitos como as melhores graduações no Brasil. Logo em seguida são apontadas as formações em Petróleo na USP e Unicamp, e Engenharia de Minérios e Mineração, na USP.

A pesquisa intitulada “QS World University Rankings by Subject” analisou 13.883 programas universitários individuais, em 1.440 universidades, em 85 locais ao redor do mundo, em 51 disciplinas acadêmicas e cinco amplas áreas de conhecimento. No caso da USP, por exemplo, foi analisada a produção de conhecimento em São Paulo, Bauru e Ribeirão Preto. O ranking completo.

A classificação não aponta a qualidade do ensino das instituições mas, sim, a relevância do curso e da universidade, segundo parâmetros estabelecidos pela instituição. Foram avaliados a posição acadêmica, a empregabilidade dos graduados, o impacto e a produtividade da pesquisa.