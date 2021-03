Classe produtiva de Mossoró pede diálogo para edição de novo decreto

Nesta quinta-feira (11) o prefeito Allyson Bezerra recebeu de entidades da classe produtiva de Mossoró, uma circular onde sugerem uma série de medidas que podem ser adotadas pelo setor, a fim de conter o aumento de casos da Covid-19.

A intenção, de acordo com os representantes das entidades, é contribuir com o debate, diante do decreto do Governo do Estado que instituiu o toque de recolher a partir das 20h, em todo o Rio Grande do Norte e consequentemente, acarretando no fechamento de bares e restaurantes que funcionam após esse horário.





A circular foi assinada pelo representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Stênio Max; o presidente do Sindicato dos Lojistas (Sindilojas), Michelson Frota; o presidente da Associação Comercial e Industrial de Mossoró (Acim), Vilmar Pereira, e o superintendente do Partage Shopping Mossoró, Leandro Botelho.

Entre as principais medidas sugeridas está a instituição da Lei Seca em substituição ao Toque de Recolher. Esta, segundo eles, deverá vigorar no mesmo período, das 20h às 6h, de segunda a sábado, e em tempo integral aos domingos.

As entidades também pedem a prorrogação do funcionamento dos supermercados. Alegam que com a redução de horário, os estabelecimentos tendem a ficar lotados em horários de picos.

Lembram, ainda, que não querem infringir o decreto do Governo, mas abrir diálogo para que haja “bom senso entre as partes”, a fim de evitar mais perdas para o setor, fechamento de estabelecimentos e, consequentemente, aumento do desemprego.

Após receber o documento (veja na íntegra abaixo), o prefeito Allyson Bezerra que ainda nesta quinta-feira (11) iria enviar todas as pautas diretamente para a Governadora Fátima Bezerra e, também, formalmente, para a equipe técnica do governo.

Lembrou que, na próxima semana, deverá se reunir com a governadora e outros representantes dos municípios, para discutir o novo decreto, onde todas essas solicitações deverão ser analisadas.

“Agora é preciso três coisas: responsabilidade, bom senso e união. Responsabilidade porque temos que tomar decisões pensando, principalmente em salvar vidas. Bom senso pois não dá para tomar medidas extremas, nem tão duras e nem tão brandas. E união porque é o momento de trabalharmos juntos para combater essa doença tão terrível e sairmos dessa pandemia”, afirmou o prefeito.