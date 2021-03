Deputado Sousa destina 280 mil para fazer praças em Grossos-RN

A Prefeitura Municipal de Grossos terá um incremento financeiro de R$ 280 mil, do Governo do Estado, destinado em emenda parlamentar pelo deputado estadual Souza Neto (PSB).

O gabinete do deputado fez a comunicação oficial da destinação dos recursos no Orçamento Geral do Estado a Câmara Municipal de Grossos nesta quinta-feira, 11.

O presidente da casa, Fabyellyson Gomes, recebeu o documento, onde constava que as emendas parlamentares de número 059 e 437/2021, seriam destinados para Grossos.

O presidente Fabyellyson Gomes destacou que os recursos serão bem-vindos e é motivo de alegria para o município de Grossos. Classificou como importante.

O deputado Souza Neto voltou a falar da importância da atuação do seu mandato em benefício dos municípios da Costa Branca, tendo atuado em várias frentes.

Além de obras de infraestrutura, o deputado também tem demonstrado forte preocupação com a geração de empregos, em especial na área de pesca e agricultura.

Além de sua atuação para fortalecer a pesca (veja mais AQUI e AQUI), o deputado também tem atuado em prol da produção de cal na cidade de Governador Dix Sept Rosado.

