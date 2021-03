Através de uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou a decisão do Comitê de estabelecer isolamento social rígido e decretar lockdown em todo o estado do Ceará.

A proibição de funcionamento de atividades não essenciais, antes restrita a fortaleza e aos municípios que haviam tomado essa decisão por meio da administração municipal, agora vale para todo o território cearense. Com a medida, o lockdown em fortaleza também foi ampliado, antes válido até dia 18.

Durante a transmissão ao vivo na noite desta quinta-feira, (11), o governador Camilo Santana afirmou que o critério segue o mesmo para atividades consideradas essenciais e que podem funcionar durante o período.

Veja o que pode funcionar no ceará durante o período de lockdown

- setores da indústria e da construção civil;

serviços de órgãos de imprensa e meios de comunicação e telecomunicação em geral;

- serviços de call center;

- os estabelecimentos médicos, odontológicos para serviços de emergência, hospitalares, laboratórios de análises clínicas, farmacêuticos, clínicas de fisioterapia e de vacinação;

- serviços de “drive thru” em lanchonetes e estabelecimentos congêneres;

- lojas de conveniências de postos de combustíveis, vedado o atendimento a clientes para lanches ou refeição no local;

- lojas de departamento que possuam, comprovadamente, setores destinados à venda de produtos alimentícios;

- comércio de material de construção;

- empresas de serviços de manutenção de elevadores;

- correios;

- distribuidoras e revendedoras de água e gás;

- empresas da área de logística;

- distribuidores de energia elétrica, serviços de telecomunicações;

- segurança privada;

- postos de combustíveis;

- funerárias;

- estabelecimentos bancários;

- lotéricas;

- padarias, vedado o consumo interno;

- clínicas veterinárias;

- lojas de produtos para animais;

- lavanderias;

- supermercados/congêneres

Na live, o governador disse que a decisão foi motivada pelo crescimento acelerado dos índices. ele citou, por exemplo, que na semana passada 78 municípios cearenses estavam com risco considerado alto ou altíssimo em relação ao avanço da pandemia, de acordo com classificação estipulada pela secretaria da saúde do Ceará (sesa); nesta semana, o número de municípios nesta condição é de 130.

O secretário de saúde do estado do Ceará, dr. Cabeto, que acompanhou o governador durante a live, disse que apesar do momento crítico que se encontra o sistema de saúde do Ceará, os profissionais de saúde assim como a secretaria de saúde e o governo do estado do Ceará vai empreender esforços ilimitados para garantir que todos sejam atendidos e tenha a possibilidade de atravessar esse momento difícil “lockdown apesar de duro tem três principais finalidades , a primeira é diminuir a transmissão viral, segundo, evitar as mutações que podem diminuir inclusive eficiência da vacina e o terceiro ponto é não esgotar o sistema de saúde do estado, se a gente não frear isso o sofrimento pode ser maior” relata o Secretario.

Camilo Santana disse ainda que que a velocidade de transmissão do vírus tem sido ainda mais forte nesta segunda onda de casos e tem atingido uma faixa etária inferior em relação ao ano passado — a média de pessoas que estão sendo internadas está entre 53 e 57 anos.

“A nova variante está sendo muito agressiva para uma população mais nova e mais jovem no Ceará e isso agrava ainda mais a pressão no sistema de saúde”, considerou o governador.

O governador encerrou a transmissão agradecendo aos profissionais de saúde da linha de frente que estão trabalhando incansavelmente para atender os pacientes nas unidades de saúde e lembrou da dura realidade do estado que já perdeu 12 mil Cearenses nesta pandemia. “Não temos medido esforços para ajudar os Cearenses mais vulneráveis nesse momento de pandemia. Estamos fazendo ações sociais que ajudam os mais vulneráveis, já tomamos medidas para ajudar os setores de eventos, bares e restaurantes, e ainda vamos fazer mais. Então, é importante a compreensão de todos, que possamos cumprir o isolamento social rígido para tentar conter a transmissão. Fique em casa, só saia se for necessário, use máscara para proteger você e sua família” finalizou o governador.