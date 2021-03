Sesap investiga morte de criança de oito anos com suspeita de Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) confirmou, na tarde desta sexta-feira (12), o óbito de um menino de 8 anos, por suspeita de Covid-19.

A criança era residente do bairro da Quintas, localizado em Natal. De acordo com a Sesap, o menino tinha obesidade mórbida, asma e síndrome de Prader-Willi.

Ainda segundo a secretaria, a criança apresentou sintomas da doença no dia deste mês. Ela foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e, no dia 6, foi internada no Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes. O óbito aconteceu na noite de ontem (11).

“Os sinais e sintomas manifestados eram característicos da Covid-19, porém o exame RT-PCR foi negativo. Diante disso, foi coletado outro swab para ser realizada a investigação e análise, tendo em vista os sintomas clássicos da doença”, informou a Sesap por meio de nota.

A Sesap e a direção do Hospital Maria Alice lamentaram a morte da criança e reforçaram a necessidade da população em manter as medidas de higiene (uso correto da máscara, álcool, higiene das mãos) e distanciamento social para evitar a propagação da Covid-19.

Os potiguares também devem ficar atentos às informações oficiais, evitando propagar fake news.

ÓBITOS DE CRIANÇAS NO ESTADO

Na quarta-feira (10) uma menina de 6 anos morreu vítima da doença no RN. A criança era moradora de São Gonçalo do Amarante e estava internada em um hospital privado de Natal desde o dia 19 de fevereiro.

A menina ainda chegou a ser intubada. De acordo com a Sesap, ela tinha obesidade e asma, duas das comorbidades que podem agravar a doença.

De acordo com os dados levantados pelo Laboratório de Inovação em Saúde da UFRN com base nos dados da Secretaria Estadual de Saúde, 15 crianças com idades entre 0 e 14 anos faleceram com Covid-19 desde o início da pandemia no Rio Grande do Norte.