Integrante do Comando Vermelho do Acre é preso pela polícia civil no RN

Mais um integrante da organização criminosa Comando Vermelho foi preso no Rio Grande do Norte. A prisão de Adilio Menezes Costa, o "Negão", de 39 anos, aconteceu na noite desta terça-feira (16), no bairro de Ponta Negra, em Natal.

“Negão” estava foragido da justiça do Acre. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva, após ter sido indiciado, em investigação da Polícia Federal, por organização criminosa e tráfico internacional de drogas.

De acordo com policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor), as investigações começaram após uma denúncia anônima, informando que havia um foragido do Acre, integrante do Comando Vermelho, traficando drogas aqui em Natal.

O homem foi abordado na noite de ontem, após sair de um bar, no momento em que chegava em sua residência. Ao ser abordado pelos policiais, apresentou documento falso, em nome de Francisco Cassiano de Oliveira, afirmando ser natural de Assu.

Ainda segundo a Deicor, Adílio estava residindo em Natal há cerca de 4 meses. No apartamento dele, foram encontradas anotações referentes ao tráfico de drogas.

Após a prisão, Adílio foi encaminhado até a base da Deicor, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. A justiça do Acre já foi informada sobre a prisão.

OUTRAS PRISÕES

No início deste mês de março, outros dois membros do Comando Vermelho já haviam sido presos no estado.

Luciano Costa da Silva, de 35 anos, considerado um dos principais líderes da organização criminosa, foi preso pela Polícia Civil do Ceará, na cidade de Mossoró. Já Jaziel Bernardo, de 34 anos, o “Lourão”, foi preso na Praia do Pecém, em São Gonçalo do Amarante.

Daqui, Luciano, com o apoio de Jaziel, estava gerenciando o tráfico de drogas e ordenando assassinatos nos bairros de Bonsucesso e João XXIII.

