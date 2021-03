Allyson diz que quadro é dramático em Mossoró e pede união contra o coronavirus

O chefe do Executivo municipal pediu a união dos mossoroenses e conclamou à prevenção. "Quero pedir à cada família de Mossoró que vamos nos cuidar, vamos proteger e cuidar das nossas famílias, independente de onde você vive, more ou da sua condição financeira, porque este vírus não escolhe rico ou pobre”, frisou.

Em pronunciamento ao vivo em redes sociais, na noite deste sábado (20), o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, disse ser crítico o cenário da pandemia de Covid-19 no município. Segundo ele, estão lotados e com fila de espera todos os 70 leitos de UTI e os 54 leitos de enfermaria de Mossoró.

Especificou que os 10 leitos de UTI covid19 no Hospital Rafael Fernandes, os 9 leitos no Hospital Regional Tarcísio Maia, os 47 leitos no Hospital São Luiz, estão todos ocupados. Também ressaltou que existem outros 10 leitos de enfermaria no Hospital São Luiz e 24 na UPA do Belo Horizonte, todos lotados. Antes, eram pacientes da região metropolitana, mas agora a maioria são da região.

O chefe do Executivo municipal pediu a união dos mossoroenses e conclamou à prevenção. "Quero pedir à cada família de Mossoró que vamos nos cuidar, vamos proteger e cuidar das nossas famílias, independente de onde você vive, more ou da sua condição financeira, porque este vírus não escolhe rico ou pobre”, frisou.

Segue pronunciamento na ÍNTEGRA.





Ampliação de leitos

Allyson Bezerra garantiu buscar ampliação de leitos clínicos e de UTI. "Não que os leitos vão resolver os problemas dessa pandemia, porque sabemos que cada leito aberto é também um leito ocupado, mas vamos buscar ampliar mais leitos clínicos e de UTI. Vamos buscar os hospitais da rede privada para que eles ampliem os leitos”, assegurou, ao lamentar que "infelizmente, nesse momento, passamos pela dificuldade da falta de equipamentos".





Vacinação nos fins de semana

Em Mossoró, mais de 20 mil pessoas entre idosos e profissionais de saúde já foram vacinados, informou o prefeito. Segundo ele, já na próxima semana, mediante disponibilidade de vacinas, Mossoró passará a imunizar nas UBS's também nos finais de semana.

"No próximo final de semana, à medida que cheguem mais vacinas, vamos ampliar a vacinação para todos os dias da semana, porque acreditamos que a vacina é a principal arma que nós temos para vencer esta doença", disse, fazendo um apelo: "Acreditem na vacina, vacinem-se".

O prefeito ainda lembrou que as doses que chegam são destinadas as UBS's rapidamente e que não ficam retidas. São aplicadas com agilidade graças ao trabalho das equipes. "Nós já destinamos todo o lote para as UBS's e ainda na sexta-feira, quando chegaram as vacinas, pudemos ver a felicidade dos servidores e da população. Neste domingo, deverão chegar mais doses ao estado e, na segunda-feira, devem chegar novamente mais doses em Mossoró".