A orientação do bispo da diocese de Mossoró é incentivar católicos e a população em geral a se vacinarem, tão logo sejam convocados pelas autoridades de Saúde. “Não tenha medo. Vacinado, o Brasil inteiro começará uma nova história”, disse. Dom Mariano, de 73 anos, tomará a segunda dose do imunizante, fabricado pelo Instituto Butantan, no dia 20 de abril, seguindo o protocolo da imunização.