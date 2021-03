Foro de Moscow 24.03.2021 │ANÁLISE COMPLETA DA SUSPEIÇÃO: Moro, o juiz ladrão

ANÁLISE COMPLETA DA SUSPEIÇÃO: MORO, O JUIZ LADRÃO

EDIÇÃO: 305

O programa Foro de Moscow traz análise completa sobre o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Os caminho que levaram ao magistrado a atuar como político e perseguir seus adversário. O advogado Olavo Hamilton comenta.

1 - Brasil registra mais de 3.000 mortes pela Covid em 24 horas, e pandemia segue descontrolada

2- A repercussão nacional da ira de João Gordo no Clube do Vinil de Mossoró

3- Genilson Alves questiona uso de recursos da saúde pela gestão de Rosalba

4- Câmara aprova pedido de informações sobre FGTS devido pela Prefeitura de Mossoró

5- Fátima agradece a Carmem Lúcia e comemora suspeição de Moro: “voto para a história”

6- Larissa e Rosalba devem concorrer à Assembleia Legislativa

7- Mossoró terá vacinação neste final de semana

8- Garrafão de água mineral terá reajuste de 20%

9- Por mais vacinas, presidentes da Câmara e do Senado querem saída de Ernesto Araújo

10- FHC muda seu discurso e já diz que Lula é um político de centro

11- Entrevistas com Olavo Hamilton e com o secretário de Finanças do Município, Ivo Franklin

