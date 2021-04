Os trabalhadores poderão consultar, a partir de amanhã, 1º de abril, se receberão a nova rodada do Auxílio Emergencial. A consulta poderá ser feita no site da Dataprev, empresa estatal responsável por processar os pedidos (Acesse AQUI).

O beneficiário deverá informar o CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento. Só são elegíveis à nova rodada de pagamentos os trabalhadores que tinham o direito reconhecido ao Auxílio em dezembro do ano passado.



A Dataprev vai analisar, entre esses beneficiários, quem se encaixa nas regras deste ano. Assim, não serão abertas novas inscrições.

O retorno do benefício será em quatro parcelas, com valores específicos conforme o perfil de quem recebe. O valor médio dessa rodada é de R$ 250, mas pode variar de R$ 150, para pessoas que moram sozinhas, a R$ 375, para uma família monoparental, dirigida por uma mulher.

O governo anunciou apenas as datas para beneficiários que estão dentro do programa Bolsa Família. O primeiro pagamento será no dia 16 de abril e seguirá o calendário já estabelecido para o benefício – sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Para os demais beneficiários, o governo ainda não divulgou datas, nem previsão de informá-las. Inicialmente, havia sido ventilado que os pagamentos começariam em março, o que não aconteceu.

O pagamento das novas parcelas para quem recebe o Bolsa Família será feito da mesma forma que é pago o benefício. Já para os demais, será por meio de conta poupança digital da Caixa, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa TEM.