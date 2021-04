Projeto do LAIS RN oferece reabilitação para pacientes pós covid-19

Mesmo depois de receber alta hospitalar, grande parte dos pacientes infectados pelo coronavírus ainda enfrentam problemas respiratórios, precisando de reabilitação e cuidados específicos. Esse trabalho pode ser realizado de forma remota, por meio do projeto de extensão Telerreabilitação após a covid-19, realizado pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) em parceria com o Departamento de Fisioterapia, ambos da UFRN.

O objetivo principal do trabalho é avaliar o impacto sobre a capacidade funcional e retorno laboral em pessoas com covid-19 após alta hospitalar, fornecendo ainda orientações fisioterapêuticas imediatas a partir do quadro clínico apresentado por essas pessoas. As consultas são todas realizadas de forma online, por meio da plataforma virtual Teleconsulta RN. De acordo com a fisioterapeuta Tatiana Souza Ribeiro, o atendimento consiste em dois momentos, feitos em dias distintos. “No primeiro momento é realizada a avaliação, feita utilizando-se uma ficha específica elaborada pelos docentes. Em seguida, faz-se a orientação ao paciente, por meio de uma cartilha específica de acordo com o quadro clínico de cada indivíduo”, reforçou a responsável pelo projeto.

Podem receber atendimento Indivíduos adultos, maiores de 18 anos, de qualquer parte do RN que tiveram covid-19 e ficaram internados em decorrência da doença. Os agendamentos podem ser feitos pelos telefones: (84) 98813-7190; 98182-7551 ou 98806-3286.