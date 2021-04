Itep/RN abre inscrições com 276 vagas para cargos de nível médio e superior

O Instituto Técnico Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (ITEP/RN), abriu as inscrições do concurso público para provimento de vagas existentes na instituição.

As inscrições começaram às 9h desta segunda-feira (12) e seguem até o dia 20 de maio.Os interessados podem se inscrever por meio do site www.institutoaocp.org.br, banca responsável pelo certame.

Ao todo, são 276 vagas, de nível médio e superior, para os cargos de Agente de Necropsia, Agente Técnico Forense (nível médio e superior), Perito Criminal, Perito Médico Legista e Perito Odontolegista. Os salários variam de R $2.807,36 a R$7.440.

Os aprovados serão lotados em uma das unidades regionais existentes do ITEP no estado, situadas nas cidades de Caicó, Mossoró, Natal e Pau dos Ferros.

A taxa de inscrição deve ser paga até o dia 21 de maio de 2021. Os valores variam de R$ 90 para os cargos de nível médio, R$ 110 para o cargo de Assistente Técnico Forense e R$ 130 para os demais cargos de nível superior.

Veja as vagas disponíveis:









O concurso será composto por 6 etapas, comuns a todos os cargos. São elas: Prova Objetiva, Prova Discursiva, Avaliação Psicológica, Investigação Social, Avaliação de Títulos, Curso de Formação Profissional.

As Provas Objetiva e Discursiva serão aplicadas na data provável de 27 de junho de 2021, em horário e local a serem informados através de edital disponibilizado no site do Instituto AOCP e no Cartão de Informação do Candidato.

O Concurso Público tem prazo de validade de 2 anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério do ITEP/RN.

Confira o edital completo.