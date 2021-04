Butantan vai atualizar bula da CoronaVac para diminuir perdas do imunizante

Para ajudar a minimizar as perdas na extração das doses de CoronaVac nos postos de vacinação que têm impactado no rendimento da vacina, o Instituto Butantan afirmou que vai atualizar a bula do imunizante.

De acordo com o Instituto, o objetivo é orientar os profissionais da saúde sobre as melhores práticas para evitar desperdício.

“Nós entendemos que há três elementos fundamentais para conseguir tirar as dez doses: a agulha preconizada, de 25 mm, a seringa preconizada, que é de 1 ml, e a posição vertical na hora de aspirar as doses”, explica o diretor de qualidade do Butantan, Lucas Lima.

Além disso, é preciso extrair o líquido na altura dos olhos, para que seja possível determinar com precisão o volume dentro da seringa.

Nas últimas semanas, em diversos municípios, incluindo Mossoró e Parnamirim, além de outros no interior do estado, foi notificada a existência de frascos contendo com conteúdo menor do que o previsto, de 5,7 ml. De acordo com os relatos, os frascos rendiam menos doses do que as dez indicadas.

Veja mais:

Ampolas da CoronaVac estão chegando aos municípios com menos de 10 doses





O Butantan informou que todas as denúncias foram investigadas e que, em conjunto com a Vigilância Sanitária, determinou que não há qualquer variação no volume dos frascos de CoronaVac, e que a quantidade de líquido contida nele é suficiente para a extração de dez doses.

De acordo com a investigação do Butantan, o que deve estar acontecendo é excesso de perdas na extração das doses. Por isso, o Instituto divulgou vários comunicados com orientações sobre o manuseio indicado para aspirar o líquido e também pretende atualizar a bula da CoronaVac, com explicações mais detalhadas, imagens e a descrição dos equipamentos preconizados.

Também haverá um QR code levando para um vídeo tutorial que ilustra todo o processo. “O Butantan não vai só falar ‘não tem erro aqui’. A gente quer ajudar a minimizar os problemas lá na ponta também”, completa Lucas.