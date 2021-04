Assaltantes matam policial civil em loja de conveniência de São José do Mipibu

Governo do estado e Ministério da Justiça já estão com Força Tarefa em Ação para localizar e prender bandidos que promoveram ataques ou planejam atacar policiais no Rio Grande do Norte, tendo prendido Camilo Bombado em Alexandre semana passada e ontem outro na cidade de Guamaré. O cidadão pode contribuir com o combate ao crime organizado passando informações anônimas pelo 181, 84 32322862 e 84 98135 6796.

A quadrilha invadiu o estabelecimento (loja de conveniência) por volta das 4 horas da manhã. O policial civil Kleber Nóbrega estava conversando com um amigo policial militar e outro que é policial penal.



Os assaltantes o revistaram e encontraram a arma. Jogaram ele no chão e atiraram na nuca, fugindo em seguida. O caso já está com o serviço de inteligência das forças de segurança.

O policial militar que estava no local também teria sido reconhecido pelos assaltantes, que o balearam. Ele foi socorrido e está se recuperando dos ferimentos.

No sábado, dia 24, outro assalto deixou policial militar (nome preservado) baleado. Neste caso foi na Avenida Romualdo Galvão, perto do bairro Tirol, em Natal.

Sargento foi socorrido com ferimentos de tiros nos braços para o Hospital Clovis Sarinho, em Natal. Este fato também já está com o serviço de inteligência das forças de segurança.

A governadora Fátima Bezerra, há poucos dias, determinou a Secretaria de Segurança o máximo de urgência e rigor nas investigações para prender os assassinos de policiais no RN.

Ao todo, já são 4 policiais mortos só em 2021.

O trabalho para prender assassinos de policiais no Rio Grande do Norte é composto por Polícia Federal, Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, e contato com os grupos especiais das policiais, como Grupo de Pronto Intervenção da PF e Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR).

É um trabalho em cooperação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte com o Ministério da Justiça, que já conseguiu desarticular várias quadrilhas de assaltos a bancos e também a carro forte. Sendo que a última prisão aconteceu neste sábado, dia 24 em Guamaré.

Um bandido faccionado de 26 anos, envolvido com tráfico de drogas e que estava planejando matar policiais para subir degraus na facção, foi preso.

Antes, as forças de segurança prenderam Camilo Bombado, em Alexandria. Ele estava com armas, munições e explosivos para resgatar comparsas do Presídio de Alcaçuz.



Em contato com o MH semana passada, o secretário de Segurança do RN, coronel Araújo, destacou o esforço das forças de segurança para localizar e prender os bandidos e lamentou os ocorridos que vitimaram os policiais no RN. Lembrou que a ordem da governadora Fátima Bezerra é para endurecer as investigações contra os criminosos.