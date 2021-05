Brasil ultrapassa a marca dos 400 mil óbitos pela Covid-19

O Brasil ultrapassou nesta quinta-feira (29) as 400 mil vidas perdidas para a Covid-19. O número é assustador e reflete o fracasso brasileiro no combate à pandemia, além de trazer um dado ainda mais triste, o ritmo das mortes pela doença no país que quadruplicou e nunca havia sido tão intenso. Entre março e abril, foram 100 mil mortes registradas em apenas 36 dias. Ou seja, uma em cada quatro pessoas que morreram pela doença no Brasil perdeu a vida nos últimos trinta e seis dias.

No início da tarde desta quinta, o total de mortos chegou 400.021, e o de casos confirmados já somam 14.541.806, segundo dados levantados pelo consórcio de veículos de imprensa feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

A marca dos primeiros 100 mil óbitos no Brasil foi atingida há quase 5 meses, 149 dias após a primeira pessoa morrer pela doença no país.

Dos 100 mil para os 200 mil, passaram-se mais 5 meses,152 dias. Já para chegar aos 300 mil, foram necessários somente 76 dias, número que agora caiu quase pela metade.

As 400 mil vidas pedidas estão sendo registradas justamente no mês que mais matou pessoas, foram mais de 76 mil em 29 dias do mês abril. Março, o mês anterior mais letal da pandemia, teve 66.868 mortes em 31 dias.

Com Informações do G1