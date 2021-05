Um projeto de lei que está em tramitação no senado federal, visa cria um Marco Regulatório para favorecer o desenvolvimento de projetos para aproveitar a capacidade de geração de energia limpa na costa brasileira.

De acordo com o autor do projeto, o senador Jean Paul Prates (PT-RN), se aprovado, o PL 576/2021 vai possibilitar mais investimentos e oportunidades de empregos no país, colocando o Brasil novamente no mapa do pioneirismo tecnológico e sustentável.

Do Rio Grande do Norte ao Ceará, por exemplo, o país apresenta um grande potencial e bastante interesse por parte de diversas empresas para instalação de projetos offshore (no mar), que explorem a energia dos ventos, solar e da força das marés na costa dos dois estados.

“Precisamos pensar no futuro do mercado de geração de energia, com estratégias que nos possibilitem auto-suficiência, aliada à sustentabilidade e ao desenvolvimento econômico do nosso país”, disse o senador.