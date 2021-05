Nelson Teich depõe nesta quarta-feira (5) à CPI da Pandemia no Senado. O depoimento do ex-ministro da saúde estava previsto para ocorrer nesta terça-feira (4), mas teve de ser adiado devido ao grande número de perguntas dirigidas ao também ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, primeiro a ser ouvido pela CPI.

"Se tivesse acreditado que o vírus não chegaria no Brasil teria sido uma carnificina", diz Mandetta





Já o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, que estava agendado para hoje, foi adiado por 15 dias a pedido dele. Pazuello alegou risco de contaminação por ter se encontrado recentemente com pessoas com covid-19.



Ele é o mais recente ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro e foi sucedido por Marcelo Queiroga, que deve depor à CPI na quinta-feira (6).

O presidente da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz (PSD-AM) disse que os depoimentos não podem ser remotos. Alguns senadores chegaram a levantar a hipótese de que a história de Pazuello seria uma desculpa para adiar o depoimento.

No meio da tarde, Omar Aziz leu comunicado recebido do Comando do Exército sobre o contato recente de Pazuello com duas pessoas testadas positivas para covid-19. O presidente da CPI negou que o depoimento pudesse ser feito remotamente e decidiu reagendá-lo para 19 de maio, daqui a 15 dias.

Nelson Luiz Sperle Teich foi ministro da Saúde do Brasil entre 17 de abril e 15 de maio de 2020. Ele assumiu logo após a saída de Mandetta e, quatro semanas depois, foi substituído por Pazuello.