Chegam 16,6 mil doses CoronaVac das 87.098 que o Estado precisa

Carregamento está sendo dividido e será enviado no meio da tarde deste sábado para as regionais de saúde, que ficam responsáveis pela distribuição com os municípios de todas as regiões do Estado. Como este domingo é dia das mães, e provável que sejam aplicadas nos grupos prioritários que aguardam a segunda dose nesta segunda-feira, dia 10

Um novo lote de vacinas contra a Covid-19 chegou ao Rio Grande do Norte neste sábado (8). São 15,6 mil doses de Coronavac, que serão destinadas pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) para atender o déficit de segunda dose no estado. O quantitativo atende apenas 17,9% dos mais de 87 mil potiguares com o esquema vacinal em atraso.

Com o objetivo de atenuar a situação, a Sesap e o Governo do Estado mantiveram contato com o Ministério da Saúde durante toda a semana, requisitando oficialmente as vacinas necessárias para atender todos com a segunda dose atrasada. O pedido, porém, não foi atendido. De acordo com sinalização do ministério, um novo lote de Coronavac deve ser entregue apenas no próximo fim de semana.

Um levantamento feito esta semana pela Sesap, via plataforma RN+ Vacina esta semana, apontou que 87.098 potiguares estão com doses em atraso, sendo 26.353 por conta de doses não enviadas pelo ministério e por frascos que vieram com menos do que as dez doses estipuladas.

A previsão é de que as doses recebidas neste sábado sejam encaminhadas durante o fim de semana. A Sesap aguarda ainda para o início da semana um novo carregamento de imunizantes, desta vez da Pfizer. Em ofício ao MS, a secretaria requisitou que as vacinas possam ser trocadas por Coronavac, para atender o público com a segunda dose atrasada.





Distribuição: 12h na Unicat para regional e às 15h para todas as regiões.

Fonte: Kelly Lima, coordenadora de vigilância em saúde da Sesap estará disponível para entrevistas na Unicat às 12h.