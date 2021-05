Jornal revela orçamento secreto de Bolsonaro para comprar congressistas

O Jornal O Estado de São Paulo revela esquema bilionário montado pelo presidente Jair Bolsonaro, no final de 2020, para aumentar sua base aliada no Congresso Brasileiro.

A reportagem foi construída com base em 101 ofícios, que O Estadão teve acesso, enviados por deputados e senadores ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

Os ofícios enviados ao ministro Rogério Marinho mostram que havia um orçamento paralelo de R$ 3 bilhões para comprar tratores, retroescavadeiras e equipamentos agrícolas.

Ocorre que estas máquinas, por indicação dos deputados e senadores beneficiados, poderiam ser compradas por preços superfaturados em até 259% do preço de mercado.

“Nos ofícios ao governo, deputados e senadores indicam como preferem que sejam usados os recursos, papel que, por lei, caberia aos ministros”, cita a reportagem de O Estadão.

O direcionamento dos recursos não era público e também não era igualitário entre os deputados e senadores. “Só recebia quem apoiasse o planalto”, escreve.

Para ler a reportagem completa do JORNAL ESTADÃO NESTE DIA 09: AQUI.

Na reportagem deste dia 10, o Estadão mostra que o presidente Jair Bolsonaro turbinou a Companhia de Desenvolvimento do Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), criada durante o regime militar no Brasil para atender 15 estados.



O valor destinado para a Codevasf é de R$ 2,73 bilhões.

Para ler a reportagem completa do JORNAL ESTADÃO NESTE DIA 10: AQUI.