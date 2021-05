Pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial 2021 começa em 16 de maio

A Caixa anunciou nesta quinta-feira (13) a antecipação do calendário de pagamento da segunda parcela do benefício. O novo calendário tem início no dia 16 de maio, com crédito para os nascidos em janeiro. Marcado a princípio para encerrar em 8 de julho, com a possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, o segundo ciclo agora finaliza no dia 17 de junho. Veja os novos calendários completos.